Due comunità in cerca di sindaco cinque aspiranti in corsa tra Corsano e Taviano

corsaNO/Taviano - Due posti da sindaco vacanti, cinque aspiranti in corsa: la partita delle amministrative per le comunità di corsano e Taviano entra nel vivo con la deposizione delle liste ufficiali che si affronteranno nella campagna elettorale con voto domenica 25 e lunedì 26 maggio.A. Lecceprima.it - Due comunità in cerca di sindaco: cinque aspiranti in corsa tra Corsano e Taviano Leggi su Lecceprima.it NO/- Due posti davacanti,in: la partita delle amministrative per ledino eentra nel vivo con la deposizione delle liste ufficiali che si affronteranno nella campagna elettorale con voto domenica 25 e lunedì 26 maggio.A.

Approfondimenti da altre fonti

“Cabrini” conquista Cleveland e Ann Arbor. Due serate speciali per le comunità italiane di Ohio e Michigan - Due proiezioni, due città, un solo messaggio: celebrare l’identità italiana attraverso la storia potente e attuale di Francesca Cabrini. Il film Cabrini, già diventato un cult tra gli italoamericani negli Stati Uniti, ha emozionato le comunità italiane di Cleveland e Ann Arbor in due eventi distinti, organizzati dal Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi. La prima proiezione si è tenuta a Cleveland, grazie alla collaborazione con il presidente dell’Order Italian Sons and Daughters of America, Basil Russo, figura di riferimento per la comunità italoamericana a ... 🔗ildenaro.it

Arezzo a Rimini da ultima spiaggia. Bucchi cerca rivincite dopo due ko. Ravasio guida l’assalto in Romagna - È un banco di prova importante quello che attende l’Arezzo allo stadio Neri di Rimini stasera. Dopo due sconfitte nelle prime due uscite, Cristian Bucchi vuole trovare i suoi primi punti sulla panchina amaranto per arginare la crisi e alzare il morale della sua squadra. Di fronte, però, c’è una squadra che sta vivendo un gran momento di forma: i biancorossi vengono da sei risultati utili consecutivi in campionato, che si allungano a otto se consideriamo le semifinali di Coppa Italia, dove ha eliminato il Trapani conquistando la finale. 🔗sport.quotidiano.net

Rubano due auto ma a Tremestieri li sorprende la polizia, due arresti: si cerca un terzo uomo - Ladri di auto in trasferta arrestati dalla polizia. E' accaduto il 21 marzo scorso. Agenti della Polizia di Stato di Messina impegnati nel quotidiano controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di furto aggravato di due pregiudicati catanesi, rispettivamente di 25 e... 🔗messinatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due comunità in cerca di sindaco: cinque aspiranti in corsa tra Corsano e Taviano; Soriano, il sindaco incontra le due bambine che hanno trovato l’anziana scomparsa: «Il loro gesto aiuta la comunità a crescere»; Il sindaco: Tutta la comunità è vicina alla famiglia di Cinzia; Morto Paolo Bassetti, per due volte sindaco a Marradi: Perdiamo un altro pezzetto della nostra comunità. 🔗Cosa riportano altre fonti