Ermal Meta la rivelazione Fortuna non è la mia prima figlia sono diventato papà già tre anni fa Ora hanno un altra sorella

Ermal Meta, la rivelazione sorprende tutti: "Fortuna non è la mia prima figlia" – Ermal Meta ha da sempre conquistato il pubblico con la sua voce intensa e le sue canzoni piene di emozione. Ma stavolta, a far battere il cuore dei suoi fan non è stata una canzone, bensì una confessione personale che nessuno si aspettava.

La rivelazione di Ermal Meta: “Fortuna non è la mia prima figlia, sono diventato papà già tre anni fa” - Ermal Meta rivela in un'intervista che la piccola Fortuna Marie, nata a giugno 2024, non è la sua prima figlia. Lui e la sua compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori già tre anni fa, quando hanno conosciuto le altre due figlie in un orfanotrofio in Albania. Non essendo sposati, non potevano adottarle, ma a giugno compiranno 18 anni e verranno in Italia a vivere con loro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ermal Meta sconvolge i fan: "Fortuna non è la mia prima figlia" – Con la sua voce inconfondibile e canzoni cariche di emozione, Ermal Meta ha da sempre catturato i cuori del pubblico. Questa volta, però, a emozionare non è stata una sua canzone, ma una rivelazione personale inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Fino a poco tempo fa, tutti sapevano che il cantante era diventato papà per la prima volta a giugno con la nascita di Fortuna, avuta dalla compagna Chiara Sturdà.

