Il Ct Galatina inizia il campionato di b1 con una vittoria fuori casa

Galatina - Il CT “G. Stasi” di Galatina ha debuttato con successo nella prima giornata del campionato di Serie B1, conquistando una vittoria esterna di grande valore contro l’AT Verona. La trasferta è stata caratterizzata da incontri intensi e risultati decisivi che hanno dimostrato la forza e la. Lecceprima.it - Il Ct Galatina inizia il campionato di b1 con una vittoria fuori casa Leggi su Lecceprima.it - Il CT “G. Stasi” diha debuttato con successo nella prima giornata deldi Serie B1, conquistando unaesterna di grande valore contro l’AT Verona. La trasferta è stata caratterizzata da incontri intensi e risultati decisivi che hanno dimostrato la forza e la.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Vettori-Dolidze, MMA in DIRETTA: inizia il match di The Italian Dream! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.26 Entra sull’ottagono Marvin Vettori, l’azzurro numero 8 nel ranking, è al match cruciale della sua carriera. 02.24 Dolidze entra sul ring, viene da due vittorie consecutive. 02.20 Finalmente è il momento del ritorno in UFC di Marvin Vettori. 02.15 Njokuani vince su Elizeu Zaleski via TKO. 01.52 Hernandez vince per decisione unanime su Holobaugh. 01.25 Vittoria di Blackshear contro Gibson. 🔗oasport.it

Quando inizia Belve 2025 con Francesca Fagnani: la data della prima puntata e gli ospiti - Belve torna su Rai 2, dalle 21.20, da martedì 22 aprile 2025. Francesca Fagnani nel video promo è con Sabrina Impacciatore, ospite della nuova edizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inizia la Progettazione del Pug. Ancona sarà sempre più aperta, rigenerata e internazionale - VIDEO - ANCONA – Oggi a Palazzo del Popolo il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio hanno annunciato l’intenzione di mettere mano al Piano Regolatore del 1993 iniziando la progettazione del Pug, vale a dire il Piano Urbano Generale. Si tratta di un nuovo... 🔗anconatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Ct Galatina inizia il campionato di b1 con una vittoria fuori casa; Futuramente APS presenta la rassegna letteraria “Libri in terrazza”; Il 25 aprile: Celebrazione con sobrietà, ma con una riflessione sulla memoria storica; Il Circolo Tennis di Galatina pronto ad affrontare il campionato in serie B1. 🔗Ne parlano su altre fonti

Campionato di Serie B1: il CT Galatina inizia il campionato con una vittoria fuori casa - VERONA - Il CT "G. Stasi" di Galatina ha debuttato con successo nella prima giornata del campionato di Serie B1, conquistando una vittoria esterna di grande ... 🔗corrieresalentino.it

Tennis, il Ct Galatina in B1 ottiene una importante vittoria a Verona - Donato Marrocco: "Domenica affronteremo un’altra squadra il CT Torres di Sassari che punta alla promozione diretta. Siamo in un girone d’acciaio ed ogni incontro sarà difficile" ... 🔗pugliain.net

A Galatina il campionato regionale di pattinaggio corsa su strada - torna nel Salento per la tappa del Campionato regionale su strada che si svolgerà a Galatina, su Viale Don Bosco, il prossimo 6 aprile, con inizio a partire dalle 9. L'evento patrocinato dal ... 🔗lecceprima.it