Orvieto a rischio i finanziamenti per l’asilo di Sferracavallo

Orvieto, 26 aprile 2025 – Nubi nere continuano ad addensarsi sui progetti Pnrr di Orvieto. Dopo l'abbandono dell'intervento per ampliare e spostare il reparto di pronto soccorso dell'ospedale, adesso è in discussione anche uno dei due interventi che il Comune era riuscito a inserire nella progettazione del piano di ripresa e resilienza. Si tratta dei lavori del nuovo asilo di Sferracavallo che sono in grave ritardo, tanto che l'amministrazione comunale cerca adesso di correre ai ripari per evitare che vengano superati i termini previsti in maniera tassativa dalle disposizioni europee, pena la perdita dei finanziamenti.I lavori devono essere conclusi entro il mese di marzo del 2026 e rendicontati entro il mese successivo, ma siamo ancora in alto mare. La giunta Tardani non nasconde la difficoltà dell'azienda nel portare avanti il cantiere e ha conferito incarico all’avvocato Alessandro Bovari di avviare la procedura per la risoluzione dell'appalto che la ditta Macori di Roma si era aggiudicata per un importo di un milione e settecentomila euro per demolire e ricostruire la scuola, trasferita in una sede temporanea e piuttosto sacrificata nei locali già occupati da una banca all’interno di uno stabile di Bardano. Lanazione.it - Orvieto, a rischio i finanziamenti per l’asilo di Sferracavallo Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Nubi nere continuano ad addensarsi sui progetti Pnrr di. Dopo l'abbandono dell'intervento per ampliare e spostare il reparto di pronto soccorso dell'ospedale, adesso è in discussione anche uno dei due interventi che il Comune era riuscito a inserire nella progettazione del piano di ripresa e resilienza. Si tratta dei lavori del nuovo asilo diche sono in grave ritardo, tanto che l'amministrazione comunale cerca adesso di correre ai ripari per evitare che vengano superati i termini previsti in maniera tassativa dalle disposizioni europee, pena la perdita dei.I lavori devono essere conclusi entro il mese di marzo del 2026 e rendicontati entro il mese successivo, ma siamo ancora in alto mare. La giunta Tardani non nasconde la difficoltà dell'azienda nel portare avanti il cantiere e ha conferito incarico all’avvocato Alessandro Bovari di avviare la procedura per la risoluzione dell'appalto che la ditta Macori di Roma si era aggiudicata per un importo di un milione e settecentomila euro per demolire e ricostruire la scuola, trasferita in una sede temporanea e piuttosto sacrificata nei locali già occupati da una banca all’interno di uno stabile di Bardano.

Su questo argomento da altre fonti

Fondi UE 2021-2027: ritardi nei pagamenti e rischio di disimpegno, coinvolti anche i finanziamenti alla scuola. Pesa concomitanza con PNRR - L'Italia fatica a utilizzare le risorse europee del ciclo di programmazione 2021-2027. Secondo il bilancio della Ragioneria dello Stato, alla fine del 2024 i pagamenti effettivi si attestavano a 3,4 miliardi di euro, pari solo al 4,59% dei 74,9 miliardi disponibili (di cui 42,7 miliardi di contributo UE). Pesa anche la concomitanza con il PNRR. L'articolo Fondi UE 2021-2027: ritardi nei pagamenti e rischio di disimpegno, coinvolti anche i finanziamenti alla scuola. 🔗orizzontescuola.it

Riqualificazione alloggi Acer, Ambc chiede lumi sui progetti: "Finanziamenti a rischio" - Scoppia il caso dei lavori di riqualificazione degli alloggi Acer di via Duca degli Abruzzi e via Bari a Mondragone. Gli interventi sono finanziati con fondi Pinqua per un importo di circa 2 milioni di euro. L'associazione Mondragone Bene Comune chiede lumi sullo stato dei progetti e dei... 🔗casertanews.it

Figline in crisi: un altro passo falso a Orvieto, Brachi a rischio - Dalla trasferta di Orvieto, il Figline è tornato a mani vuote. E’ stato un altro passo falso che lascia la squadra di Marco Brachi sempre a un passo dal fondo classifica, mettendo in risalto le difficoltà che la squadra sta attraversando. I numeri parlano chiaro: nelle ultime cinque gare il Figline ha incamerato soltanto due punti. Troppo poco per un Figline che vuole salvarsi. Nonostante tanto movimento per costruire gioco, i gialloblù di Brachi trovano sempre più difficoltà nel finalizzare. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Orvieto, a rischio i finanziamenti per l’asilo di Sferracavallo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Orvieto, a rischio i finanziamenti per l’asilo di Sferracavallo - Orvieto, 26 aprile 2025 – Nubi nere continuano ad addensarsi sui progetti Pnrr di Orvieto. Dopo l'abbandono dell'intervento per ampliare e spostare il reparto di pronto soccorso dell'ospedale, adesso ... 🔗msn.com

Asilo a rischio chiusura, Nucera: ‘Poco tempo per trovare nuovi finanziamenti, ma c’è un’idea’ - «Abbiamo circa tre mesi per individuare una nuova fonte di finanziamento, stiamo cercando di capire se c’è la possibilità di accedere ad un fondo regionale per gli asili o se sarà possibile ottenere ... 🔗citynow.it

A rischio l'attivita' di accoglienza di Villa Pieragnoli a causa della riduzione dei finanziamenti al programma nazionale asilo - E' a rischio l'attività di accoglienza ... Ministero degli interni di ridurre drasticamente il finanziamento del programma nazionale d'asilo con la conseguente riduzione di posti di accoglienza ... 🔗nove.firenze.it