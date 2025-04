Guerrina Piscaglia uccisa condannato Padre Gratien ma per lo Stato la donna è ancora viva Il mistero del certificato

uccisa, ma per lo Stato Guerrina Piscaglia risulta ancora viva. Il suo corpo, infatti, non è mai Stato ritrovato e senza un certificato di morte il suo conto. Leggo.it - Guerrina Piscaglia uccisa, condannato Padre Gratien: ma per lo Stato la donna è ancora viva. Il mistero del certificato Leggi su Leggo.it Undici anni fa è stata, ma per lorisulta. Il suo corpo, infatti, non è mairitrovato e senza undi morte il suo conto.

Guerrina Piscaglia per la banca è viva e blocca il suo conto corrente - Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva: il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito. La sentenza resa definitiva...

