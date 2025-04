Picchiato dai clienti violenti davanti al figlio piccolo li denuncia ma arriva la beffa il questore gli chiude il locale Troppe risse

beffa: il proprietario di un locale, minacciato e Picchiato da alcuni giovani clienti violenti, ha deciso di denunciarli, ma il questore lo ha fatto chiudere perché in quel luogo. Leggo.it - Picchiato dai clienti violenti davanti al figlio piccolo, li denuncia ma arriva la beffa: il questore gli chiude il locale. «Troppe risse» Leggi su Leggo.it Il danno e la: il proprietario di un, minacciato eda alcuni giovani, ha deciso dirli, ma illo ha fattore perché in quel luogo.

Adolescenti ubriachi urinano nel brodo di un ristorante: risarciti 4000 clienti con dieci volte l’importo del conto pagato. Cosa è accaduto - Certi clienti sono peggiori di altri. Alcuni, sarebbe meglio non mettessero piede in un ristorante: questo avranno pensato i gestori di un locale in Cina costretti a risarcire 4000 clienti. Il motivo? Due adolescenti ubriachi hanno urinato nel brodo. Non manca, e come potrebbe essere altrimenti di questi tempi, un video che mostra l’accaduto e che è diventato virale. Intanto, siamo a Shanghai, in un ristorante Haidilao, la più grande catena di hotpot del paese. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’ex br Roberto Guarano arrestato per aver picchiato la sorella: “Chiuditi in camera, perché ti ammazzo” - Stando a quanto ricostruito, Guarano ha fatto parte dei movimenti di estrema sinistra a Torre Spaccata alla fine degli anni Settanta ed è stato membro attivo delle Brigate Rosse. È stato arrestato per aver picchiato e minacciato la sorella.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Botte da orbi al Mercato Flaminio: negozianti si accoltellano davanti ai clienti - Stando a quanto si apprende, tre ragazzi egiziani di 22, 29 e 32 anni sono stati denunciati per la megarissa scoppiata nel primo pomeriggio di sabato scorso al mercato Flaminio di Roma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

