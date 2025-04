Tegola sui rossoneri UFFICIALE lesione al crociato torna nel 2026

lesione al crociato emersa dagli esami medici non lascia scampo: il club rossonero lo perde per il finale di stagione e per la prima metà della prossima annataFinale di stagione calcistica intensissimo, con impegni che si susseguono uno dopo l'altro, molto spesso ormai determinanti per gli esiti dell'annata. Qualsiasi dettaglio può fare la differenza, nel bene e nel male, e proprio in questo momento perdere dei giocatori per infortunio può essere una Tegola durissima.Tegola sui rossoneri, UFFICIALE: lesione al crociato, torna nel 2026 – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Evento che casca sul Nizza, che deve registrare il grave e lungo stop del difensore Mohamed Abdelmonem. Il centrale, egiziano classe 1999, è uscito dal campo al 63? della sfida disputata dal club della Costa Azzurra contro il Psg.

