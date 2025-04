Il Gruppo Consiliare Progetto Campogalliano punta i riflettori sul degrado in zona via di Vittorio

degrado in Via di Vittorio soprattutto nella prima parte arrivando da San Martino in Rio fiancheggiante la zona artigianale/industriale. Abbiamo anche effettuato alcuni sopralluoghi e rilievi fotografici di. Modenatoday.it - Il Gruppo Consiliare Progetto Campogalliano punta i riflettori sul degrado in zona via di Vittorio Leggi su Modenatoday.it "Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sullo stato di abbandono ein Via disoprattutto nella prima parte arrivando da San Martino in Rio fiancheggiante laartigianale/industriale. Abbiamo anche effettuato alcuni sopralluoghi e rilievi fotografici di.

Su questo argomento da altre fonti

Orvieto, in consiglio comunale nasce il gruppo Civitas: “Cittadini sempre più al centro del progetto” - Nel consiglio comunale del 24 febbraio tutti i componenti del gruppo consiliare più numeroso della massima assise cittadina hanno comunicato il cambio della denominazione che passa da “Lista Roberta Tardani Sindaco” a “Civitas”. Una scelta che non è solo formale ma che rappresenta la volontà di... 🔗ternitoday.it

Tensioni istituzionali a Pietrastornina: scontro tra il sindaco e il gruppo consiliare "Scegliamo Pietrastornina" - Pietrastornina si trova al centro di una disputa politica tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco e il gruppo consiliare di opposizione "Scegliamo Pietrastornina". Il contrasto nasce dalla gestione della convocazione del consiglio comunale richiesto dai consiglieri Alfonso Lorenzo... 🔗avellinotoday.it

Il gruppo consiliare del PD “Il comportamento del sindaco Felici fa male solo alla città di Pomezia” - Da una parte il Sindaco Felici che stigmatizza il PD e i 5 stelle per non aver sostenuto la mozione a favore del monumento per le forze dell’ordine, dall’altra il Pd che invece fa emergere come la maggioranza bocci tutte le mozioni e interrogazioni presentate dal Pd, anche quelle che potrebbero tornare utili ai cittadini di Pomezia. Un muro contro muro che di certo non aiuta a mantenere un clima sereno in consiglio comunale. 🔗laspunta.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Gruppo Consiliare Progetto Campogalliano punta i riflettori sul degrado in zona via di Vittorio; Accordo Aimag-Hera, critico il gruppo consiliare Progetto Campogalliano; Martedì Consiglio Comunale a Campogalliano; Campogalliano: per contrastare l'abbandono dei rifiuti, occorre aumentare gli incentivi alle famiglie. 🔗Cosa riportano altre fonti

"L’aria è irrespirabile: c’è puzza di bruciato" - "Negli ultimi mesi, l’aria del nostro paese è diventata particolarmente irrespirabile – scrive il gruppo consiliare ’Progetto Campogalliano’ – soprattutto nelle ore mattutine e serali ... 🔗msn.com

Campogalliano sempre più amica dei ciclisti - Dalla Terra all’acqua è il progetto con cui il Comune di Campogalliano ha partecipato al bando Bici in comune, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo ... 🔗temponews.it