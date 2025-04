Viale Stazione assieme alla festa per l’inaugurazione pronto gli sconti sulle tasse per i commercianti

Viale Stazione, l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme annuncia un pacchetto di misure economiche a sostegno dei commercianti che hanno subito disagi durante il periodo dei cantieri. L'inaugurazione del rinnovato Viale, arteria. Padovaoggi.it - Viale Stazione: assieme alla festa per l’inaugurazione pronto gli sconti sulle tasse per i commercianti Leggi su Padovaoggi.it Conclusi dopo 14 mesi i lavori di riqualificazione di, l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme annuncia un pacchetto di misure economiche a sostegno deiche hanno subito disagi durante il periodo dei cantieri. L'inaugurazione del rinnovato, arteria.

