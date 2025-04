Morto Roberto Bano titolare di Villa Sagredo Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza

Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo di Vigonovo. Bano, 91 anni, lascia le figlie Elisabetta e Cristina, i generi Alberto e Romeo con i nipoti Edoardo e Alessandro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di. Padovaoggi.it - Morto Roberto Bano, titolare di Villa Sagredo: «Un luogo amato da tutti anche per la sua presenza» Leggi su Padovaoggi.it Verrà celebrato mercoledì 30 aprile alle ore 9.30 in Duomo di Dolo il funerale dididi Vigonovo., 91 anni, lascia le figlie Elisabetta e Cristina, i generi Alberto e Romeo con i nipoti Edoardo e Alessandro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di.

