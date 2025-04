MotoGP Fabio Quartararo dopo la caduta Volevo essere leader della gara ho guidato al limite

Fabio Quartararo. Il pilota non ha terminato la Sprint Race valida per il GP della Spagna, quinta tappa del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul circuito di Jerez de La Frontera. Il francese infatti, dopo la non poco inaspettata pole position conquistata in mattinata, ha abbandonato la gara corta dopo appena un giro a causa di una caduta.Un errore dettato dalla grande voglia del transalpino, affamato di ottenere un piazzamento sul podio, poi andato al vincitore Marc Marquez, al fratello Alex, e a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta raggiunta la zona mista, il centauro in forza alla Yamaha ha spiegato cosa è successo:“Eravamo sopra il 100% delle nostre possibilità, Volevo essere leader di questa gara, ero molto al limite. La frenata era difficile: Volevo entrare all’interno ma con Marc non è stato possibile. Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo dopo la caduta: “Volevo essere leader della gara, ho guidato al limite” Leggi su Oasport.it Un epilogo amaro per. Il pilota non ha terminato la Sprint Race valida per il GPSpagna, quinta tappa del Motomondiale 2025 diin scena questo fine settimana sul circuito di Jerez de La Frontera. Il francese infatti,la non poco inaspettata pole position conquistata in mattinata, ha abbandonato lacortaappena un giro a causa di una.Un errore dettato dalla grande voglia del transalpino, affamato di ottenere un piazzamento sul podio, poi andato al vincitore Marc Marquez, al fratello Alex, e a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta raggiunta la zona mista, il centauro in forza alla Yamaha ha spiegato cosa è successo:“Eravamo sopra il 100% delle nostre possibilità,di questa, ero molto al. La frenata era difficile:entrare all’interno ma con Marc non è stato possibile.

