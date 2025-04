Matrimonio in vista per Lorenzo Amoruso l’ex viola sposerà Afarin Mirzaei

viola un ricordo di Lorenzo Amoruso tutti vi diranno il gol a Bergamo nella finale di Coppa Italia del 18 maggio 1996.Oggi Amoruso è uno stimato opinionista radiofonico, nel corso della settimana commenta le vicende della squadra viola e sul proprio profilo Instagram non è raro sentirlo commentare in generale la nostra Serie A.Pasqua in Versilia, pranzo in spiaggia per Elisabetta Gregoraci e Matteo RenziNelle ultime ore il suo nome è tornato a circolare per un motivo ben più romantico. L'ex difensore ha chiesto alla compagna Afarin Mirzaei di sposarlo con una serata da sogno organizzata al Four Seasons di Firenze. Cena che si è conclusa con la più classica delle proposte con tanto di anello. Lanazione.it - Matrimonio in vista per Lorenzo Amoruso: l’ex viola sposerà Afarin Mirzaei Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 - Qualche anno fa indossava con orgoglio la maglia numero 5 della Fiorentina. Di professione difensore, ma se oggi chiedete ai tifosiun ricordo ditutti vi diranno il gol a Bergamo nella finale di Coppa Italia del 18 maggio 1996.Oggiè uno stimato opinionista radiofonico, nel corso della settimana commenta le vicende della squadrae sul proprio profilo Instagram non è raro sentirlo commentare in generale la nostra Serie A.Pasqua in Versilia, pranzo in spiaggia per Elisabetta Gregoraci e Matteo RenziNelle ultime ore il suo nome è tornato a circolare per un motivo ben più romantico. L'ex difensore ha chiesto alla compagnadi sposarlo con una serata da sogno organizzata al Four Seasons di Firenze. Cena che si è conclusa con la più classica delle proposte con tanto di anello.

