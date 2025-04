Mercato Juve il possibile sostituto di Cambiaso arriva dalla Serie A Se partisse il terzino… Il nome a sorpresa

Mercato Juve: l'eventuale sostituto di Cambiaso proviene dalla Serie A? Se dovesse salutare il terzino. Il nome a sorpresa!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui dovesse partire Andrea Cambiaso in estate (c'è sempre il Manchester City su di lui), il Mercato Juve potrebbe pescare dalla Serie A per il suo sostituto. Il nome è quello di Nuno Tavares, che la Lazio riscatterà dall'Arsenal per una cifra pari a 5 milioni di euro pagabili in altrettante rate.

Poi, però, potrebbe consumarsi l'addio. Il calo di rendimento, dovuto a qualche infortunio di troppo nel corso della stagione, potrebbe convincere i biancocelesti alla cessione, con la Vecchia Signora che – dopo il chiarimento sulle condizioni fisiche del giocatore su cui nutre qualche dubbio – potrebbe dare l'assalto definitivo.

