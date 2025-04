Meloni e Zelensky sostegno agli sforzi di Trump per pace giusta

Meloni, "ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all'Ucraina". Così una nota di Palazzo Chigi. Quotidiano.net - Meloni e Zelensky, sostegno agli sforzi di Trump per pace giusta Leggi su Quotidiano.net La presidente del Consiglio, Giorgia, "ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito ildel presidenteper il raggiungimento di unae duratura, cadi garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all'Ucraina". Così una nota di Palazzo Chigi.

“Ribadito sostegno dell’Italia a Kiev”, che cosa ha detto Meloni a Zelensky - La presidente del Consiglio ha incontrato Volodymyr Zelensky in vista del summit della difesa ospitato dal Regno Unito. "Ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina e l'impegno insieme agli Stati Uniti verso una pace giusta e duratura", si legge nella nota diffusa da Chigi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Zelensky: colloquio con Meloni, grazie Italia per sostegno Ucraina - Roma, 14 feb. (askanews) – “Ho avuto una telefonata con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo ampio sostegno all’Ucraina”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’ho informata dei miei recenti contatti con l’amministrazione statunitense, tra cui l’incontro con il vice presidente JD Vance e la telefonata con il presidente Trump”, ha aggiunto Zelensky, “Abbiamo discusso del coordinamento con i partner sulle garanzie di sicurezza efficaci per l’Ucraina e dei possibili quadri per assicurare la sicurezza a lungo ... 🔗ildenaro.it

Giorgia Meloni sente Zelensky: «Immutato il sostegno dell’Italia all’Ucraina» - Nel giorno degli attacchi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato al telefono con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. I due leader, spiega una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso degli ultimi sviluppi in corso per mettere fine al conflitto, con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura. 🔗open.online

Meloni e Zelensky, sostegno agli sforzi di Trump per pace giusta - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Ucraina: Meloni vede Zelensky, sostegno a sforzi Trump per pace giusta - Roma, 26 apr. (LaPresse) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. 🔗lapresse.it

Ucraina, Meloni-Zelensky: sostegno a sforzi Trump per pace giusta - Roma, 26 apr. (askanews) – Nel corso del colloquio di oggi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “hanno ribadito il sostegno agli sforz ... 🔗askanews.it