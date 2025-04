Incendio a Fondi a fuoco materiale legnoso e plastico

Fondi sono intervenuti in via Quarto dopo una chiamata arrivata al 112. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, si era sviluppato un Incendio in zona: i vigili del fuoco di Terracina hanno domato le fiamme, mentre i carabinieri hanno. Latinatoday.it - Incendio a Fondi, a fuoco materiale legnoso e plastico Leggi su Latinatoday.it Nella notte del 24 aprile scorso, i carabinieri disono intervenuti in via Quarto dopo una chiamata arrivata al 112. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, si era sviluppato unin zona: i vigili deldi Terracina hanno domato le fiamme, mentre i carabinieri hanno.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del... 🔗ilgazzettino.it

Genova, muore un 29enne nell’incendio del suo appartamento a Sestri Ponente: «Si è dato fuoco» - Un giovane di circa 29 anni è morto la scorsa notte per un incendio divampato nel suo appartamento a Sestri Ponente, in via Galliano. Quattro persone sono ferite, una in modo grave. Quattordici le famiglie evacuate. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa vittima ad appiccare il rogo. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiamme nella discarica abusiva, zona messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco; Incendio in via Quarto di materiali di risulta; Fondi, incendio su materiale di risulta: indagano i Carabinieri; IMMOBILE ABUSIVO DATO ALLE FIAMME A FONDI. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fiamme nella discarica abusiva, zona messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco - Nello specifico, i Carabinieri hanno avuto modo di riscontrare che le fiamme, prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Terracina, avevano interessato materiale legnoso e plastico, derivante dalla ... 🔗latinaoggi.eu

Incendio alla centrale Telecom di Fondi, le fiamme arrivano fin sull'antenna - Il rogo ha coinvolto l’esterno della struttura e l’antenna, provocando una grande nube di fumo. I soccorsi hanno evitato danni maggiori. 🔗latinaoggi.eu

Incendio nel centro smistamento rifiuti plastici di Ascoli Piceno: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme - Incendio in un centro di lavorazione rifiuti a Ascoli Piceno: vigili del fuoco impegnati nel controllo e spegnimento dell'incendio ... 🔗msn.com