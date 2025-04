Funerali di Papa Fracesco Con amore l’Umbria saluta Papa Francesco fratello di San Francesco e testimone di luce

Partecipare oggi all'ultimo saluto al Santo Padre è stato uno dei momenti più commoventi e intensi della mia vita. Piazza San Pietro e il mondo intero si sono stretti in un silenzio colmo di amore e di gratitudine, riconoscenti per la sua eredità spirituale e umana": lo ha dichiarato la.

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali Papa Francesco, Infantino: “Fifa farà qualcosa per ricordarlo” - "Papa Francesco era un appassionato di calcio, stiamo pensando a qualcosa per ricordarlo". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, intercettato da ... 🔗msn.com

Lotito emozionato ai funerali di Papa Francesco: "Mi sento particolarmente coinvolto" - Il presidente della Lazio ha preso parte all'ultimo saluto al pontefice: "Ci lascia un'eredità straordinaria di amore e semplicità" ... 🔗corrieredellosport.it

I funerali di Papa Francesco - La diretta da Piazza San Pietro - Alle esequie presente anche Zelensky: ha incontrato Trump prima della cerimonia a Roma. Il presidente americano stringe la mano a von der Leyen ... 🔗lastampa.it