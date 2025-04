Serie D Casarano i convocati per il match con il Gravina

Casarano ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Gravina, in programma domenica 27 aprile allo stadio Vicino alle ore 15:00.Di seguito l'elenco completo.PORTIERI: Alloj, Ferilli, Fernandes;DIFENSORI: Albo, Baldé, Barone, Guastamacchia, Lettigimo, Milicevic, Pinto.

