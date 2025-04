Papa Francesco le immagini della tumulazione in Santa Maria Maggiore

Francesco sulla Papamobile scoperta ha attraversato il centro di Roma fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove è avvenuta la tumulazione. Al rito, che si è tenuto in forma privata, erano presenti anche i familiari di Bergoglio. Vatican Media ha diffuso le immagini della tumulazione. Eccole.tumulazione del feretro del Romano Pontefice Francesco pic.twitter.com/fdTYqbnZGz— Silere non possum (@silerenonpossum) April 26, 2025

