Bubinoblog - DOMENICA IN: LA GRANDE FESTA PER ALBANO E LOREDANA LECCISO, INSIEME DA 25 ANNI

Puntata ricchissima di ospiti e ricordi, a partire da quello di Papa Francesco, quella del 27 aprile diIn. Tra i momenti più attesi del talk show di Mara Venier l’arrivo dicon.Ad aprire la puntata diIn sarà Giorgio Panariello che racconterà alcuni episodi divertenti della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale ‘E se domani’, che lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia.L’attore Pino Insegno che ha da poco festeggiato i quarant’di carriera, poi, si racconterà e anticiperà alcune novità della nuova edizione di ‘Reazione a catena’, al via su Rai1 dal prossimo 8 giugno.Protagonisti ancheCarrisi ea ‘In’ per un’intervista a tutto tondo, dalla loro storia d’amore che dura da venticinque, al bellissimo rapporto che li lega ai figli Jasmine eJr Carrisi.