Ornella Muti L amore maschile era il fulcro della mia vita sono cambiata pur di essere amata Ma ora non mi faccio più schiacciare

Ornella Muti si prepara a ricevere il David Speciale alla 70esima edizione dei David di Donatello, in scena il 7 maggio 2025. Un riconoscimento che celebra oltre mezzo secolo di carriera, ma il. Leggo.it - Ornella Muti: «L'amore maschile era il fulcro della mia vita, sono cambiata pur di essere amata. Ma ora non mi faccio più schiacciare» Leggi su Leggo.it si prepara a ricevere il David Speciale alla 70esima edizione dei David di Donatello, in scena il 7 maggio 2025. Un riconoscimento che celebra oltre mezzo secolo di carriera, ma il.

Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” - A condurre la serata, una coppia inedita: Elena Sofia Ricci e Mika.“Attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale”, così la definisce Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. L'articolo Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ornella Muti sulla storia clandestina con Celentano: “Lo rivelò senza consultarmi, gli uomini dettano sempre legge” - Ornella Muti torna sulla storia clandestina con Adriano Celentano, che lo rivelò alla stampa senza prima consultarla: "Vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c’ero anche io, ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello". E sulla figlia Naike Rivelli: "Mi ha salvata, quando l'ho avuta evitai le occasioni in cui si sperimentavano le droghe". 🔗fanpage.it

Cinema, auguri ad Ornella Muti: compie 70 anni - Il mondo del cinema festeggia il 70esimo compleanno di Ornella Muti (Francesca Romana Rivelli, questo il suo vero nome), nata a Roma il 9 marzo 1955, una delle attrici più iconiche della storia del cinema italiano. Una carriera lunghissima In una lunghissima carriera iniziata alla giovanissima età di 14 anni, Muti ha recitato con grandi registi come Mario Monicelli, Dino Risi e Marco Ferreri; storiche le sue interpretazioni in film italiani di successo come ‘La moglie più bella’ a ‘Il bisbetico domato’, oppure internazionali come ‘Flash Gordon’, dove ha interpretato la principessa ... 🔗dayitalianews.com

L'attrice italiana ha parlato del Premio che riceverà tra qualche giorno, della sua vita sentimentale e del suo essere mamma - L'attrice italiana Ornella Muti ha parlato del Premio che riceverà tra qualche giorno, della sua vita sentimentale e del suo essere mamma ... 🔗golssip.it

Ornella Muti svela la verità su Adriano Celentano in un’intervista esclusiva - Ornella Muti e Adriano Celentano: un amore inaspettatoLa relazione tra Ornella Muti e Adriano Celentano ha rappresentato uno dei capitoli più affascin ... 🔗assodigitale.it