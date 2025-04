Amazfit Active 2 Premium con ZeppPay è disponibile all’acquisto in Italia

Amazfit Active 2 Premium è disponibile all'acquisto da oggi su Amazon, sullo store ufficiale dell'azienda e su vari altri negozi elettronica, come Unieuro ed Euronics, al prezzo di 129 euro, perciò ad appena 30 euro in più della versione standard sprovvista di vetro zaffiro, cinturino in pelle e ZeppPay.

