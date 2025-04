Aurora D1 in concerto per la festa del SS Crocifisso a Monreale

Monreale festeggia il SS. Crocifisso con un evento in Piazza Guglielmo II. La giovane cantautrice Aurora D1 si esibirà con il suo inedito e cover, accompagnata dalla Danzarte Academy

Monreale in festa: la cantante Aurora D1 trionfa a Casa Sanremo Live Box 2025 - La giovane artista monrealese vince una borsa di studio e vola al Casa Sanremo Campus (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Da Monreale a Sanremo: Aurora D1 presenta “Un suo sguardo” a Casa Sanremo Live Box - Aurora D1 debutta a Sanremo 2025 con "Un suo sguardo", un brano che parla di amore e rinascita (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Monreale in festa: la cantante Aurora D1 trionfa a Casa Sanremo Live Box 2025 - La giovane artista monrealese vince una borsa di studio e vola al Casa Sanremo Campus (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

