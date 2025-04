Il prefetto Maria Carmela Librizzi in visita al comando provinciale dei carabinieri

comando provinciale dei carabinieri di Catania, il comandante provinciale, Generale di Brigata Salvatore Altavilla, ha accolto il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che ha voluto salutare l’Arma etnea in occasione. Cataniatoday.it - Il prefetto Maria Carmela Librizzi in visita al comando provinciale dei carabinieri Leggi su Cataniatoday.it Presso la caserma “Vincenzo Giustino” di piazza Giovanni Verga, sede deldeidi Catania, il comandante, Generale di Brigata Salvatore Altavilla, ha accolto ildi Catania,, che ha voluto salutare l’Arma etnea in occasione.

