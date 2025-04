Da Giovanni Paolo II a Lady Diana 7 funerali entrati nella storia

funerali di Papa Francesco, che il 26 aprile 2025 hanno visto circa 400mila persone affollare le strade tra piazza San Pietro e la basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Santo Padre ha scelto di essere seppellito. Ma sono tante le esequie di personaggi pubblici particolarmente amati dal popolo che nel corso degli ultimi 40 anni hanno catalizzato l'attenzione mondiale.8 aprile 2025: i funerali di Giovanni Paolo IIL'8 aprile del 2005, dopo ben 27 anni di pontificato, il mondo diceva addio a Giovanni Paolo II, morto il precedente 2 aprile. Le esequie, officiate dal cardinale Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, furono seguite direttamente da un numero compreso tra le 250.000 e le 300.000 persone, oltre che da almeno 2 milioni di pellegrini riuniti tra Tor Vergata e le piazze di Roma.

