Due contratti d affitto per lo stesso appartamento a Roma scoppia la lite enorme errore del proprietario

Roma, una lite tra affittuari per un errore contrattuale ha richiesto l'intervento della Polizia. Entrambi avevano un contratto per lo stesso appartamento. Notizie.virgilio.it - Due contratti d'affitto per lo stesso appartamento a Roma, scoppia la lite: enorme errore del proprietario Leggi su Notizie.virgilio.it , unatra affittuari per uncontrattuale ha richiesto l'intervento della Polizia. Entrambi avevano un contratto per lo

Due contratti d'affitto per lo stesso appartamento a Roma, scoppia la lite: enorme errore del proprietario - A Roma, una lite tra affittuari per un errore contrattuale ha richiesto l'intervento della Polizia. Entrambi avevano un contratto per lo stesso appartamento. 🔗virgilio.it

