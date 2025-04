Pronostico Villarreal Espanyol riscatto immediato per la Champions

Villarreal-Espanyol è un recupero della ventiseiesima giornata della Liga: dove vederlo in tv, formazioni e PronosticoUna sconfitta che brucia. Una sconfitta che deve essere immediatamente messa alle spalle. Il Villarreal contro il Celta Vigo in trasferta ci ha rimesso le penne ma ha subito l'occasione, sfruttando il recupero della giornata numero 26 della Liga, si riprendere il cammino per la Champions League.Pronostico Villarreal-Espanyol: riscatto immediato per la Champions (Lapresse) – Ilveggente.itUna vittoria – contro una squadra salva da un pezzo – permetterebbe al sottomarino giallo di superare il Betis quinto in classifica e quindi riprendersi un posto dentro la massima competizione europea del prossimo anno. Sì, la Spagna, con i risultati che sono arrivati quest'anno, si è presa il diritto di avere una quinta squadra in Champions League e quindi ci sono degli scenari importanti, e da tenere in considerazione, da qui alla fine della stagione.

