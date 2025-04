Warholm mostruoso alla Diamond League si prende il record mondiale sui neonati 300metri ad ostacoli

Warholm si è preso la scena alla Diamond League che si sta svolgendo in Cina, dominando la prova dei 300 metri ostacoli, ultima delle discipline introdotta dalla World Athletics solo nel marzo scorso. Stracciando tutti i propri avversari e stabilendo il nuovo primato mondiale, in 33"05. Leggi su Fanpage.it Il norvegese Karstensi è preso la scenache si sta svolgendo in Cina, dominando la prova dei 300 metri, ultima delle discipline introdotta dWorld Athletics solo nel marzo scorso. Stracciando tutti i propri avversari e stabilendo il nuovo primato, in 33"05.

Se ne parla anche su altri siti

Atletica, Duplantis e Tebogo illuminano il debutto di Diamond League. Presenti Mahuchikh e Warholm - La Diamond League si aprirà sabato 26 aprile a Xiamen (Cina): si alza il sipario sul massimo circuito internazionale di atletica con un parterre davvero di lusso. Grandissima attesa per lo svedese Armand Duplantis, che lo scorso anno firmò proprio su questa pedana il primo dei tre record del mondo stagionali. Il Campione Olimpico cercherà di alzare ulteriormente l’asticella in occasione della sua prima uscita stagionale all’aperto? A fronteggiarlo ci saranno il greco Emmanouil Karalis e lo statunitense Sam Kendricks. 🔗oasport.it

Atletica, Warholm stampa il record mondiale nei 300 hs in Diamond League a Xiamen. Duplantis vince ma non brilla - All’Egret Stadium di Xiamen (in Cina) si è svolta la prima tappa stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La kermesse asiatica è stata illuminata da un fantastico record del mondo siglato da Karsten Warholm nei 300 ostacoli e da altre ottime prestazioni, mentre l’atteso fenomeno svedese Armand Duplantis si è limitato a vincere nell’asta senza però spingersi oltre quota 6 metri. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Warholm illumina la notte cinese con il record del mondo, non brilla Duplantis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi, 15.00 L’unica italiana al via di quest’evento, Daisy Osakue, ha chiuso in settima posizione la gara del lancio del disco con la misura di 60. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Warholm mostruoso, alla Diamond League si prende il record mondiale sui neonati 300metri ad ostacoli; DL Xiamen – Warholm mostro: record mondiale dei 300hs! Kipyegon ci va vicino sui 1000; Vince sempre Iapichino: 6,95 a Montecarlo; Stasera sfida clamorosa tra Mondo Duplantis e Karsten Warholm sui 100 a Zurigo: dove vederla in TV. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Warholm mostruoso, alla Diamond League si prende il record mondiale sui neonati 300metri ad ostacoli - Il norvegese Karsten Warholm si è preso la scena alla Diamond League che si sta svolgendo in Cina, dominando la prova dei 300 metri ostacoli, ultima delle ... 🔗fanpage.it

Diamond League, Meeting di Xiamen: Warholm fa il record del mondo nei 300 ostacoli - La prima tappa della Diamond League 2025 regala un nuovo record del mondo nei neonati 300 ostacoli: il norvegese Warholm chiude in 33''05 e migliora il suo precedente primato ... 🔗sport.sky.it

Warholm lancia la Diamond League - La prima tappa della Wanda Diamond League a Xiamen parte con il record del mondo del norvegese Karsten Warholm nell'utima gara della serata cinese, i 300 metri ostacoli (33.05, precedente 33.26 dello ... 🔗fidal.it