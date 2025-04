Serie D SSC Ancona arrivati alle battute finali domani l’ultima in casa contro Castelfidardo

casa e salvezza per gli ospiti in un clima surreale e in piena contestazione in casa Ancona. Nessuna conferenza stampa pre match ma un post dal sapore amaro da parte dell’eterno numero 8 e attuale tecnico, Massimo GaddaAncona, 26 aprile 2025 – Siamo alle battute finali. Il campionato di Serie D girone F è ormai arrivato alla resa dei conti, due giornate soltanto al termine della regular season e tante situazioni ancora in ballo.Lo sa bene l’SSC Ancona, chiamata all’ultima giornata in casa della stagione nell’ultimo derby, quello contro la vicina di casa GSD Castelfidardo domani allo stadio Del Conero ore 15, con un presente e, soprattutto, un futuro in bilico tra inferno e paradiso.I biancorossi di mister Massimo Gadda possono dire di aver disputato un campionato più che dignitoso nell’anno zero della loro storia, a poco meno di un anno dal crack del 4 giugno a seguito della clamorosa mancata iscrizione in C. Leggi su .com Obiettivo playoff per i padroni die salvezza per gli ospiti in un clima surreale e in piena contestazione in. Nessuna conferenza stampa pre match ma un post dal sapore amaro da parte dell’eterno numero 8 e attuale tecnico, Massimo Gadda, 26 aprile 2025 – Siamo. Il campionato diD girone F è ormai arrivato alla resa dei conti, due giornate soltanto al termine della regular season e tante situazioni ancora in ballo.Lo sa bene l’SSC, chiamata algiornata indella stagione nell’ultimo derby, quellola vicina diGSDallo stadio Del Conero ore 15, con un presente e, soprattutto, un futuro in bilico tra inferno e paradiso.I biancorossi di mister Massimo Gadda possono dire di aver disputato un campionato più che dignitoso nell’anno zero della loro storia, a poco meno di un anno dal crack del 4 giugno a seguito della clamorosa mancata iscrizione in C.

