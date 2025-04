Chiudono i caselli di Cassino e San Vittore ecco quando

Chiudono i caselli di Cassino e San Vittore per lavori. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia.Cassino - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cassino, secondo il seguente programma:-nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 maggio. Frosinonetoday.it - Chiudono i caselli di Cassino e San Vittore: ecco quando Leggi su Frosinonetoday.it die Sanper lavori. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia.- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di, secondo il seguente programma:-nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 maggio.

