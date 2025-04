Chi è la stilista che ha rivoluzionato il modo di vestire delle spose

spose con meravigliosi abiti scollati, con drappeggi, corsetti e dettagli iper sensuali, ma chi è la stilista che ha rivoluzionato le tradizionali regole del settore bridal? Leggi su Fanpage.it Oggi sull'altare siamo abituati a vederecon meravigliosi abiti scollati, con drappeggi, corsetti e dettagli iper sensuali, ma chi è lache hale tradizionali regole del settore bridal?

Su questo argomento da altre fonti

Dilara F?nd?ko?lu potrebbe essere la stilista rebel at heart di cui avevamo bisogno (e ha vestito anche Gaia al Festival di Sanremo) - La moda di oggi è diventata troppo prevedibile? Secondo Dilara F?nd?ko?lu, assolutamente sì. La stilista turca, nota per il suo approccio ribelle e anticonvenzionale, (che ha anche vestito Gaia al Festival di Sanremo) ha le idee chiare: il fashion system ha perso quella scintilla di follia e fantasia che lo rendeva emozionante. Dilara F?nd?ko?lu e la rivoluzione nel mondo del fashion: basta noia, spazio al caos! “Ogni volta che guardo una sfilata, vedo sempre le stesse cose. 🔗metropolitanmagazine.it

Fiona Clare, la stilista che ha reso ‘regina’ queen Camilla - (Adnkronos) – Dietro alla nuova silhouette della regina Camilla c'è Fiona Clare, colei che firma i look, responsabile di ogni abito e di ogni accessorio di sua maestà. Proprio come in passato era stato per Angela Kelly (messa alla porta subito dopo l'ascesa al trono di Carlo III) e la regina Elisabetta II, Clare è […] L'articolo Fiona Clare, la stilista che ha reso ‘regina’ queen Camilla proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD - Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗gamerbrain.net

Su questo argomento da altre fonti

Con Jonathan Anderson come nuovo direttore creativo di Dior Men è in arrivo una nuova era; Chi è Hedi Slimane lo stilista che ha rivoluzionato la moda?; Yves Saint Laurent: da bambino che creava bambole di carta a couturier che ha rivoluzionato il guardaroba femminile; Elio Fiorucci, la mostra alla Triennale di Milano: omaggio all’uomo e all’imprenditore che ha rivoluzionato la moda. 🔗Se ne parla anche su altri siti