Papa Francesco mi può benedire l'anello di fidanzamento La proposta di matrimonio che diventò virale e il ricordo dei due sposi – Il video

Papa mi può benedire l’anello di fidanzamento?» Inizia così il racconto di Leo Puglisi che su Instagram ricorda quella domanda, fatta davanti al Pontefice, che sorprese la compagna Marina Fratantonio, facendola scoppiare in lacrime. Bergoglio, al tempo, non si scompose. Benedì e poi, rivolto al fedele, lo invitò a darsi una mossa. «Ora mettile l’anello però», gli disse il Papa con un sorriso. Così Leo e Marina si sposarono e poi tornarono dal Pontefice, prima della sua morte. Il racconto dello sposo, diffuso su Instagram, sta diventando in questi giorni virale, rimbalzando tra i vari social.«Era presente in uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita»«Papa Francesco era presente, benedicendo uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita. Un incontro che ha segnato l’anima. Leggi su Open.online mi puòdi?» Inizia così il racconto di Leo Puglisi che su Instagram ricorda quella domanda, fatta davanti al Pontefice, che sorprese la compagna Marina Fratantonio, facendola scoppiare in lacrime. Bergoglio, al tempo, non si scompose. Benedì e poi, rivolto al fedele, lo invitò a darsi una mossa. «Ora mettileperò», gli disse ilcon un sorriso. Così Leo e Marina si sposarono e poi tornarono dal Pontefice, prima della sua morte. Il racconto dello sposo, diffuso su Instagram, sta diventando in questi giorni, rimbalzando tra i vari social.«Era presente in uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita»«era presente, benedicendo uno dei momenti più sacri e indimenticabili della nostra vita. Un incontro che ha segnato l’anima.

