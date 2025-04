Centinaia di koala uccisi da cecchini in elicottero è la prima volta nella storia dell8217Australia

koala sono stati abbattuti da cecchini su elicotteri a Victoria, Australia, dopo un incendio che aveva devastato il Budj Bim National Park. Le autorità parlano di eutanasia per alleviare sofferenze, ma gli attivisti denunciano la crudeltà e la mancanza di trasparenza.

Perché centinaia di koala sono stati uccisi nelle scorse ore in Australia? - Un’ondata di indignazione ha attraversato l’Australia dopo che le autorità dello Stato di Victoria hanno ordinato l’abbattimento di centinaia di koala nel parco nazionale di Budj Bim. Le immagini di elicotteri che sorvolano le foreste con cecchini a bordo, incaricati di sparare agli animali direttamente sugli alberi, hanno suscitato proteste da parte di gruppi animalisti e cittadini. A farne le spese sono stati soprattutto i cuccioli, rimasti senza madre e destinati a morire di stenti. 🔗cultweb.it

