Tentativi di truffe agli anziani nessuno abbocca ma i carabinieri li trovano e li allontanano

Tentativi di truffa dai carabinieri. Nel corso della giornata di ieri, 25 aprile, con particolare concentrazione nel primo pomeriggio, numerose persone anziane residenti nel territorio tra Stanghella e Boara Pisani, nella bassa padovana ai confini con la Provincia di Rovigo, sono state.

Falliscono tentativi di truffe agli anziani grazie alla campagna di prevenzione promossa dai Carabinieri - Truffatore in azione nella sola giornata di ieri - nei comuni di Sirignano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle - ma i colpi falliscono grazie all’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, di prevenzione al fenomeno delle truffe, sensibilizzando ed informando le fasce... 🔗avellinotoday.it

Ieri in Campania: tentativi di truffe agli anziani in Irpinia. Nel casertano ingente sequestro ad un influencer - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, lunedì 24 febbraio 2025. Avellino – “Sua figlia ha provocato un incidente, servono dei soldi”. Torna in azione la banda delle truffe agli anziani che da questa mattina avrebbero tentato di raggirare almeno tre persone telefonicamente. (LEGGI QUI) Benevento – “Amo Benevento e il Benevento”. Un messaggio chiaro quello lanciato questa mattina da Oreste Vigorito. 🔗anteprima24.it

Truffe agli anziani, i Carabinieri rafforzano la prevenzione - Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha avviato dalla scorsa estate una vasta campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, diffondendo su tutto il territorio nazionale uno spot informativo con Lino Banfi e un Comandante di Stazione. Con un linguaggio semplice e diretto, il video illustra le strategie più comuni adottate dai truffatori e invita a mantenere alta l’attenzione, sottolineando l’importanza di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti. 🔗anteprima24.it

Truffe agli anziani, i tentativi cadono nel vuoto. Le vittime chiamano i carabinieri, che allontanano due pluripregiudicati sospetti - BOARA PISANI (PADOVA) - Gli anziani non cadono nel tranello dei truffatori. Venerdì 25 aprile numerosi residenti della zona tra Stanghella e Boara Pisani hanno ricevuto chiamate sospette da finti cara ... 🔗msn.com

Tentativi di truffe agli anziani, nessuno abbocca ma i carabinieri li trovano e li allontanano - I due, non avendo di fatto commesso alcun crimine, dato che le telefonate provenivano da ignoti, sono stati semplicemente identificati. Molto difficilmente però torneranno ad operare in queste zone ... 🔗padovaoggi.it

Truffe agli anziani da Napoli a Caltagirone: arrestati due giovani, denunciato un 16enne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com