Pusher di cocaina arrestato dai carabinieri

carabinieri hanno arrestato a Paternò un uomo di 41 anni, residente in città, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di un significativo quantitativo di cocaina destinata allo spaccio. Dopo aver monitorato i suoi movimenti, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo. Cataniatoday.it - Pusher di cocaina arrestato dai carabinieri Leggi su Cataniatoday.it hannoa Paternò un uomo di 41 anni, residente in città, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di un significativo quantitativo didestinata allo spaccio. Dopo aver monitorato i suoi movimenti, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo.

