Infantino il presidente FIFA ricorda Papa Francesco Aveva un rapporto speciale col calcio A settembre per onorarlo faremo…

Infantino, il presidente FIFA ricorda Papa Francesco: «Aveva un rapporto speciale col calcio! A settembre per onorarlo faremo.» Il pensiero al Santo PadreGianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Papa durante il cordoglio. Ecco le parole.CORDOGLIO – «A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare. Nel nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa in occasione del summit mondiale per i bambini, si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che il Papa Aveva per il calcio e per l’unità dei giovani. Con il calcio Aveva un rapporto speciale ed è stata un’emozione vedere i leader mondiali uniti per il suo ricordo». Internews24.com - Infantino, il presidente FIFA ricorda Papa Francesco: «Aveva un rapporto speciale col calcio! A settembre per onorarlo faremo…» Leggi su Internews24.com , il: «uncol! Aperfaremo.» Il pensiero al Santo PadreGiannidella, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti deldurante il cordoglio. Ecco le parole.CORDOGLIO – «Afaremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende delper onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che ilha saputo dare. Nel nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa in occasione del summit mondiale per i bambini, si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che ilper ile per l’unità dei giovani. Con iluned è stata un’emozione vedere i leader mondiali uniti per il suo ricordo».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Platini e Blatter assolti: il processo serviva solo a far eleggere Infantino presidente della Fifa (Süddeutsche) - Li hanno assolti, Platini e Blatter. Ma nel frattempo ha vinto Infantino: “L’intero caso da due milioni di euro – scrive la Süddeutsche Zeitung – non è mai stato una questione che riguardava solo i due imputati. Ma sempre Infantino. Perché lui è stato il grande beneficiario sportivo-politico di tutta la faccenda. Se la Procura federale non avesse aperto il procedimento nell’autunno del 2015, Infantino non sarebbe mai diventato presidente della Fifa (e non avrebbe potuto trascinare la Fifa in una giungla di scandali, che supera di gran lunga l’era Blatter-Platini, che pure non ne era priva)”. 🔗ilnapolista.it

Platini e Blatter assolti da ogni accusa di frode. Le Roi Michel: “Mi hanno impedito di diventare presidente Fifa” - Roma, 25 marzo 2025 – Dopo dieci anni Michel Platini ha ottenuto giustizia ed è innocente. L’ex presidente Uefa è stato assolto anche in appello e sono crollate tutte le accuse che pendevano sulla sua testa fin dal 2015, quando il dirigente francese stava tentando la scalata alla presidenza Fifa. Dopo l’innocenza proclamata nel primo grado di giudizio, è arrivata la sentenza di assoluzione anche in appello dopo dieci anni di processi. 🔗sport.quotidiano.net

Infantino annuncia: «La FIFA ha stanziato altri 11 milioni di dollari per il Mondiale per Club. Ecco a chi sono destinati» - di Redazione JuventusNews24Infantino: «Altri 11 milioni per il Mondiale per Club». L’annuncio del presidente della FIFA a pochi mesi dall’inizio della competizione Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato un contributo totale di 11 milioni di dollari per le città che ospiteranno il Mondiale per Club. Sarà una competizione ricchissima quella a cui prenderà parte anche la Juventus. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Infantino, l'ultimo saluto a Papa Francesco: Il calcio e i Mondiali strumenti per unire i popoli; L'annuncio di Infantino dai funerali di Papa Francesco: Organizzeremo partita di ricordo; Gianni Infantino ricorda Papa Francesco: un esempio di speranza e passione per il calcio; Infantino teme che il suo meraviglioso Mondiale per club sia un fiasco, molti i biglietti ancora invenduti (Faz). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerali Papa, Infantino (Fifa): "Con Francesco rapporto speciale" - Il presidente del massimo organismo calcistico internazionale, ha parlato a Sky TG24 del suo legame con il Pontefice e della passione del Santo Padre per il calcio ... 🔗tg24.sky.it

Infantino ricorda il Papa: «Ecco cosa mi disse qualche mese fa. A settembre per commemorarlo faremo…» - Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la scomparsa del Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ... 🔗calcionews24.com

Infantino ai funerali di Papa Francesco: "Grande emozione, la Fifa farà qualcosa per ricordarlo" - C'era anche il presidente della Fifa Gianni Infantino in San Pietro per i funerali di Papa Francesco, scomparso il lunedì di Pasquetta all'età di 88 anni. "Papa Francesco era un appassionato di calcio ... 🔗msn.com