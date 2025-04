Le condizioni contabili del Acr Messina sotto inchiesta della procura sarà sentito ex presidente Sciotto

condizioni dei conti e della società Acr Messina che milita nel campionato di serie C di calcio la procura ha aperto un'indagine. Al momento l'inchiesta condotta dalla procura è in una fase conoscitiva e contro ignoti. Messinatoday.it - Le condizioni contabili dell'Acr Messina sotto inchiesta della procura, sarà sentito l'ex presidente Sciotto Leggi su Messinatoday.it Dopo una serie di esposti presentati nei mesi e nelle scorse settimane sulledei conti ea società Acrche milita nel campionato di serie C di calcio laha aperto un'indagine. Al momento l'condotta dallaè in una fase conoscitiva e contro ignoti.

