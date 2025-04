Inter Roma i convocati di Ranieri non solo Nelsson ai box

Roma. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con il Verona ed hanno dimostrato di poter ancora centrare il 4° posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere, se si pensa che mancano 5 partite. La prima di queste andrà in scena domani alle 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza contro l’Inter, la capolista del campionato. Un match estremamente delicato, contro un cliente che definire ostico è utilizzare un eufemismo.Claudio Ranieri è consapevole che serva la prestazione perfetta sotto ogni punto di vista, con i nerazzurri che proveranno a presentarsi al meglio al duello con il Barcellona. Il coach di Testaccio ha diramato la sua lista dei convocati per la trasferta con la Beneamata, con alcune assenze importanti. Sololaroma.it - Inter-Roma, i convocati di Ranieri: non solo Nelsson ai box Leggi su Sololaroma.it La giornata di oggi 26 aprile è di vigilia per la. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con il Verona ed hanno dimostrato di poter ancora centrare il 4° posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere, se si pensa che mancano 5 partite. La prima di queste andrà in scena domani alle 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza contro l’, la capolista del campionato. Un match estremamente delicato, contro un cliente che definire ostico è utilizzare un eufemismo.Claudioè consapevole che serva la prestazione perfetta sotto ogni punto di vista, con i nerazzurri che proveranno a presentarsi al meglio al duello con il Barcellona. Il coach di Testaccio ha diramato la sua lista deiper la trasferta con la Beneamata, con alcune assenze importanti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Convocati Roma per l’Inter: le scelte di mister Ranieri - di RedazioneConvocati Roma per l’Inter: le scelte di mister Ranieri per il match in programma domani a San Siro Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro l’Inter. Assenti Nelsson e Dybala, ai quali si aggiunge anche Saud, che non sarà a disposizione. Di seguito la lista completa dei convocati: Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar. 🔗internews24.com

Roma, convocati in 23 contro l’Inter: Ranieri con tre assenti - Il club giallorosso dirama la lista dei calciatori della Roma convocati in occasione della sfida con l’Inter. Ecco gli uomini che avrà a disposizione Claudio Ranieri domani a San Siro. I CONVOCATI – San Siro si prepara ad accogliere il big match della trentaquattresima giornata di Serie A, che andrà in scena alle ore 15.00 tra Inter e Roma. Gli uomini di Claudio Ranieri arrivano a Milano con l’intenzione di trovare un altro risultato utile per la corsa al posto in Europa, mentre i nerazzurri sono intenzionati a rialzare la testa e riportarsi avanti al sul Napoli. 🔗inter-news.it

Convocati Roma per la sfida contro l’Inter: oltre a Nelsson e Dybala si aggiunge un’altra assenza! La lista completa - Convocati Roma per la partita di Serie A contro l’Inter: non solo Nelsson e Dybala! Si aggiunge un’altra assenza: ecco la lista completa Domani alle 15, la Roma affronterà l’Inter in trasferta per la 34ª giornata di Serie A. Il tecnico Claudio Ranieri ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida, confermando le assenze […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso Inter-Roma, i convocati di Ranieri: ancora out Abdulhamid e Nelsson; Inter-Roma, i convocati di Ranieri: out Nelsson e Saud; Verso Inter-Roma: i convocati di Ranieri; Inter-Roma, i convocati di Ranieri: out due difensori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Domani Inter-Roma, i convocati di Ranieri: a Dybala e Nelsson si aggiunge un altro assente - Domani la Roma va ospite sul campo dell'Inter alle ore 15 per la partita valevole per la 34^ giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi Claudio. 🔗tuttomercatoweb.com

Roma, i convocati per l'Inter: out Nelsson e Saud Abdulhamid - Reduce da un filotto di 17 gare consecutive senza sconfitte in campionato, la Roma si appresta ad affrontare l'Inter (domenica 27 aprile, ore 15) per la 34ª giornata di Serie A. Ventitré i giocatori c ... 🔗gazzetta.it

Inter-Roma, i convocati di Ranieri: ancora out Nelsson e Saud - Dopo il caos per il rinvio della partita, Inter-Roma si giocherà ufficialmente domani alle 15. Match fondamentale per entrambe le squadre: a San Siro ci sono punti in palio per Europa e Scudetto. La R ... 🔗msn.com