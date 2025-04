Omicidio Volvera Andrea Longo a Chiara Spatola ‘Lascia quel ragazzino e vieni con me’

Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, avevano costruito il loro nido d’amore a Volvera, vicino Torino. Si erano conosciuti sul lavoro, nella fonderia di Beinasco, dove Chiara era stata assunta dopo esperienze come parrucchiera e nella carrozzeria del padre. Simone, giovane caporeparto, si era subito innamorato di lei e si era trasferito nella sua casa.Il loro sogno, però, si è infranto giovedì 24 aprile, quando Andrea Longo, 34enne autotrasportatore lombardo, li ha aggrediti con un coltello da sub, togliendo loro la vita.L’arrivo del vicino ossessivoAndrea Longo si era trasferito solo due mesi prima nello stesso cascinale ristrutturato. Con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, si era subito mostrato come un vicino problematico: liti continue per rumori inesistenti, proteste per il traffico nel cortile e un’ossessione malata per Chiara, a cui aveva rivolto avances esplicite: «Lascia quel ragazzino, vieni con me, sono un uomo vero». Notizieaudaci.it - Omicidio Volvera, Andrea Longo a Chiara Spatola: ‘Lascia quel ragazzino e vieni con me’ Leggi su Notizieaudaci.it Un amore giovane spezzato dalla follia, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, avevano costruito il loro nido d’amore a, vicino Torino. Si erano conosciuti sul lavoro, nella fonderia di Beinasco, doveera stata assunta dopo esperienze come parrucchiera e nella carrozzeria del padre. Simone, giovane caporeparto, si era subito innamorato di lei e si era trasferito nella sua casa.Il loro sogno, però, si è infranto giovedì 24 aprile, quando, 34enne autotrasportatore lombardo, li ha aggrediti con un coltello da sub, togliendo loro la vita.L’arrivo del vicino ossessivosi era trasferito solo due mesi prima nello stesso cascinale ristrutturato. Con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, si era subito mostrato come un vicino problematico: liti continue per rumori inesistenti, proteste per il traffico nel cortile e un’ossessione malata per, a cui aveva rivolto avances esplicite: «Lasciacon me, sono un uomo vero».

Duplice omicidio e suicidio a Volvera: Andrea Longo uccide i giovani vicini di casa Chiara Spatola e Simone Sorrentino e si toglie la vita con lo stesso coltello - Serata di sangue quella di oggi, giovedì 24 aprile 2025, nel condominio di via XXIV Maggio 47, una vecchia cascina ristrutturata e convertita in palazzina residenziale nel centro di Volvera. Andrea Longo, 35 anni, autotrasportatore residente in uno degli appartamenti dello stabile, ha ucciso una...

Omicidio-suicidio a Volvera: Andrea Longo uccide la coppia di vicini, poi si taglia la gola. "Era ossessionato dalla ragazza" - Torino, 25 aprile 2025 – Uccide a coltellate i vicini di casa, poi si toglie la vita. Ogni ora che passa, sta assumendo contorni sempre più drammatici il duplice omicidio di Volvera, nel Torinese, dove il 34enne Andrea Longo – originario di Saronno – ha ammazzato una giovane coppia e poi si è suicidato con lo stesso coltello. I due ragazzi sono stati uccisi con un coltello da sub con una doppia lama: si chiamavano Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29 anni, entrambi operai.

Le prime liti con i vicini per l'auto "troppo rumorosa" in cortile: cosa si sa sul duplice omicidio di Volvera - Andrea Longo, l'uomo che ha ucciso i vicini di casa Simone Sorrentino e Chiara Spatola prima di togliersi la vita, si era trasferito nel palazzo di Volvera ...

L'ossessione di Andrea Longo per Chiara Spatola: cosa c'è dietro il duplice omicidio di Volvera - Quello che gli inquirenti stanno ricostruendo è un quadro da incubo: il killer Andrea Longo, che ha ucciso una giovane coppia di fidanzati, a quanto pare aveva una vera ossessione per la ragazza, Chia ...

Lite condominiale sfocia in tragedia: un omicidio-suicidio a Volvera - Una lite condominiale a Volvera, un comune situato a pochi chilometri da Torino, ha avuto esiti drammatici e inaspettati. Andrea Longo, un camionista di 34 anni, ha ucciso a coltellate due vicini, ...