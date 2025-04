Meloni e Zelensky Appello per il Cessate il Fuoco e la Pace in Ucraina

Nell'incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky la "presidente del Consiglio ha espresso, anche a nome del governo, le proprie condoglianze per le vittime dei recenti attacchi russi, rinnovando la ferma condanna di tali atti e sottolineando l'urgenza di un Cessate il Fuoco immediato e incondizionato, nonché della necessità di un impegno concreto da parte di Mosca per l'avvio di un processo di Pace". Così una nota di Palazzo Chigi. Meloni "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato Cessate il Fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la Pace".

