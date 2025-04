Papa Francesco un addio che ha unito il mondo a San Pietro leader e monarchi e popoli per l’ultimo saluto foto gallery

mondo. Ai funerali di Papa Francesco, celebrati nella maestosa cornice di Piazza San Pietro, si sono raccolti capi di Stato, regnanti e figure simbolo del nostro tempo. Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, ha guidato la delegazione americana, accanto al presidente francese Emmanuel Macron con Brigitte, al premier ungherese Viktor Orbán e al britannico Keir Starmer. C’erano il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, l’ucraino Volodymyr Zelensky, e Javier Milei, che da argentino ha reso omaggio al Papa suo connazionale.L’Italia e il mondo raccolti per l’ultimo saluto a Papa FrancescoAccanto a loro, il presidente del Libano, la regina Rania di Giordania, il principe William e i reali di Spagna, in una sfilata di corone e potere senza confini. Secoloditalia.it - Papa Francesco, un addio che ha unito il mondo: a San Pietro leader e monarchi e popoli per l’ultimo saluto (foto gallery) Leggi su Secoloditalia.it Roma si è trasformata oggi nel centro del. Ai funerali di, celebrati nella maestosa cornice di Piazza San, si sono raccolti capi di Stato, regnanti e figure simbolo del nostro tempo. Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, ha guidato la delegazione americana, accanto al presidente francese Emmanuel Macron con Brigitte, al premier ungherese Viktor Orbán e al britannico Keir Starmer. C’erano il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, l’ucraino Volodymyr Zelensky, e Javier Milei, che da argentino ha reso omaggio alsuo connazionale.L’Italia e ilraccolti perAccanto a loro, il presidente del Libano, la regina Rania di Giordania, il principe William e i reali di Spagna, in una sfilata di corone e potere senza confini.

