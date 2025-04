Meloni incontra Zelensky Bene Kiev Russia dimostri volere pace

Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky."Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del Presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all'Ucraina – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Il Presidente del Consiglio ha espresso, anche a nome del Governo, le proprie condoglianze per le vittime dei recenti attacchi russi, rinnovando la ferma condanna di tali atti e sottolineando l'urgenza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, nonchè della necessità di un impegno concreto da parte di Mosca per l'avvio di un processo di pace. Il Presidente del Consiglio ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco – conclude la nota -.

Meloni incontra Starmer e Zelensky a Londra: «Trump-Zelensky? Tifoserie inutili, guardiamo all’obiettivo comune». Francia e Regno Unito al lavoro su un piano di pace per l’Ucraina - «L’ho trovato dispiaciuto, credo tutti i protagonisti. Sono molto dispiaciuta di quello che è accaduto, non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie ma guardare all’obiettivo comune». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla residenza dell’ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull’Ucraina rispondendo a una domanda su come abbia trovato il presidente ucraino dopo l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗open.online

