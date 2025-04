A Corigliano d Otranto torna la fiera di San Giorgio

Corigliano d’Otranto torna la fiera di San Giorgio, uno degli appuntamenti più amati della Grecìa Salentina. Domenica 27 e mercoledì 30 aprile (la giornata inizialmente prevista per sabato 26 è stata infatti rinviata in seguito alla proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa. Lecceprima.it - A Corigliano d'Otranto torna la fiera di San Giorgio Leggi su Lecceprima.it d’ladi San, uno degli appuntamenti più amati della Grecìa Salentina. Domenica 27 e mercoledì 30 aprile (la giornata inizialmente prevista per sabato 26 è stata infatti rinviata in seguito alla proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa.

