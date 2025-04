Funerale Papa il selfie del presidente tedesco scatena bufera social Non è l’Oktober Fest

selfie del leader Csu postato sui X ha scatenato le polemiche sui social in quanto non rispettoso del Funerale di Papa Francesco. Altri avevano già sollevato la discussione di fronte ai selfie dei fedeli e non con il corpo del ponteficeL'articolo Funerale Papa, il selfie del presidente tedesco scatena bufera social: “Non è l’Oktober Fest” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Funerale Papa, il selfie del presidente tedesco scatena bufera social: “Non è l’Oktober Fest” Leggi su Ildifforme.it Ildel leader Csu postato sui X hato le polemiche suiin quanto non rispettoso deldiFrancesco. Altri avevano già sollevato la discussione di fronte aidei fedeli e non con il corpo del ponteficeL'articolo, ildel: “Non è” proviene da Il Difforme.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al Bano: “Non andrò al funerale di Papa Francesco per rispetto, non potrei fare un passo senza fare selfie e autografi” - Al Bano non parteciperà ai funerali di Papa Francesco: lo ha rivelato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera. L’interprete ricorda quando incontrò Bergoglio in occasione del concerto di Natale al quale dovette rinunciare per via di un problema fisico: “Mi chiamarono dal Vaticano dicendo che non sarebbe riuscito a riceverci. Non mi arresi e mi presentai alla gendarmeria, chiedendo udienza. 🔗tpi.it

Funerale Papa Francesco, bufera social per selfie sorridente Soeder-Steinmeier - (Adnkronos) – Un selfie sorridente prima di andare al funerale di papa Francesco. Lo scatto, postato su X da Markus Soeder, leader della Csu (l'Unione cristianosociale) che lo ritrae al suo arrivo a Roma assieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, non è piaciuto. "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il […] L'articolo Funerale Papa Francesco, bufera social per selfie sorridente Soeder-Steinmeier proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Funerale Papa Francesco, bufera social per selfie sorridente Soeder-Steinmeier - (Adnkronos) – Un selfie sorridente prima di andare al funerale di papa Francesco. Lo scatto, postato su X da Markus Soeder, leader della Csu (l'Unione cristianosociale) che lo ritrae al suo arrivo a Roma assieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, non è piaciuto. "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Al Bano: Non andrò ai funerali del papa, mi chiederebbero selfie e non è rispettoso; Stiamo andano ai funerali del Papa, il selfie sorridente dei leader tedeschi che indigna i social; Un selfie con la salma di Papa Francesco dopo ore di fila, l’orrore sui social dei fedeli a San Pietro: «Vi spiego perché lo fanno; ?Al Bano: «Non andrò ai funerali di Papa Francesco, non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un s. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia