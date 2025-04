Judo Gennaro Pirelli fa suo il bronzo nei 100 kg agli Europei a Podgorica

Europei di Judo a Podgorica che continuano a riservare soddisfazioni e medaglie per gli azzurri. Nell’ultimo giorno di incontri a livello individuale, nella categoria dei -100 kg Gennaro Pirelli ha conquistato il bronzo, bissando quanto accaduto l’anno scorso a Zagabria nella rassegna continentale.Il Judoka napoletano ha sconfitto il n.9 del ranking, l’ucraino Anton Savytskiy, dando seguito alla tradizione positiva negli scontri diretti. Prima della sfida odierna, infatti, Pirelli aveva sconfitto proprio a Zagabria l’ucraino e nel 2022 nel Grand Slam a Baku.Ha provato Savytskiy a mettere tanta energia sul tatami, tentando alcune prese alla cintura per provocare il ribaltamento del nostro portacolori. L’azzurro è stato sanzionato per passività nelle prime fasi, ma alla distanza ha dimostrato di averne di più. Oasport.it - Judo, Gennaro Pirelli fa suo il bronzo nei -100 kg agli Europei a Podgorica! Leggi su Oasport.it diche continuano a riservare soddisfazioni e mede per gli azzurri. Nell’ultimo giorno di incontri a livello individuale, nella categoria dei -100 kgha conquistato il, bissando quanto accaduto l’anno scorso a Zagabria nella rassegna continentale.Ilka napoletano ha sconfitto il n.9 del ranking, l’ucraino Anton Savytskiy, dando seguito alla tradizione positiva negli scontri diretti. Prima della sfida odierna, infatti,aveva sconfitto proprio a Zagabria l’ucraino e nel 2022 nel Grand Slam a Baku.Ha provato Savytskiy a mettere tanta energia sul tatami, tentando alcune prese alla cintura per provocare il ribaltamento del nostro portacolori. L’azzurro è stato sanzionato per passività nelle prime fasi, ma alla distanza ha dimostrato di averne di più.

