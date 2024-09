Como-Bologna | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani, un solo punto in tre partite, cercano la prima gioia contro i felsinei che, dal canto loro, non hanno iniziato altrettanto bene con due punti conquistati.si giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio di stagione dei lariani non è stato per niente semplice con tre trasferte consecutive e un solo punto all’attivo. Il ko all’esordio contro la Juventus per 3-0 era previsto, il pareggio esterno di Cagliari ha fatto morale, mentre la sconfitta subita ad Udinese per 1-0 ha lasciato l’amaro in bocca per il calcio di rigore fallito. Ci si aspettava di più dai felsinei specie dopo la storica qualificazione in Champions League della passata stagione.