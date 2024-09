Vuoi subito ottimi guadagni investendo solo 12 000 euro? Ecco i Buoni Fruttiferi Postali che fanno al tuo caso

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 8 settembre 2024) Isono perfetti per investire i propri risparmi in maniera sicura. Quanto si ottiene collocando 12.000 mila? Istanno nuovamente riscuotendo un ottimo successo grazie alla loro affidabilità . Sono, infatti, assistiti dalla garanzia dello Stato e assicurano sempre ai sottoscrittori il rimborso del capitale inizialmente investito. Per tale motivo, sono perfetti per gli investitori che non amano il rischio. Quanto si guadagna con i12.000? (informazioneoggi.it)Se portati alla scadenza, inoltre, consentono di maturare interessi abbastanza elevati. Ma inon sono tutti uguali, perché offrono vantaggi differenti in termini di guadagno, a seconda della tipologia di investimento, ossia breve-medio o medio-lungo termine.