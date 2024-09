Piste ciclabili in via Marsala | serve la svolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) È tempo di decidere dove e come realizzare lenei quartieri nord che, a parte alcune zone, ne sono sguarniti. Mentre si attende il responso del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) le ipotesi al vaglio dell’amministrazione sono tante e una di queste potrebbe ricevere l’avallo tecnico e di maggioranza: si tratta di fare la pista lungo via, strada fondamentale che collega Grottammare a San Benedetto e la zona nord del comune con il centro cittadino. Sono tantissime, infatti, le bici che quotidianamente transitano lungo la strada, che però presenta il doppio senso di circolazione – fino all’incrocio con via Manzoni – e la doppia fila di parcheggi – questa volta lungo l’intero tracciato – cosa che rende la via non sempre facile da percorrere. Tra l’altro si tratta di una misura suggerita a suo tempo anche dal comitato di quartiere San Filippo Neri.