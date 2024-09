Ossa umane sul monte Battaglia | è mistero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Èintorno ad alcuneritrovate nella giornata di ieri in un’area boschiva nel territorio comunale di Casola Valsenio. Nella zona, quella didove domenica scorsa si sono svolte le celebrazioni degli eventi bellici dell’autunno 1944, in passato sono state ritrovate altreappartenenti a militari americani.durante la seconda guerra mondiale era ritenuto strategico e dal 27 settembre all’11 ottobre 1944 fu teatro di scontri, cruenti e ininterrotti per occupare, difendere o rioccupare la posizione. Si fronteggiarono, da una parte le forze germaniche e, dall’altra, i partigiani della 36^ Brigata, i fanti americani della Divisione ‘Blue Devils’ e Guardie Gallesi dal 4 all’11 ottobre.