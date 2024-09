Inter Mkhitaryan | Zielinski è un grande giocatore spero ci aiuti a vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “è un. Sono felice che sia con noi perché ci aiuterà molto. Penso che sarà unimportante per noi, ne sono sicuro. Le sue capacità si vedono in allenamento. Gli auguro buona fortuna eche ciqualche trofeo”. Lo ha detto il centrocampista dell’, Henrikhai microfoni di TVP Sport, dopo aver preso parte alla partita di addio di Lukasz Piszczek e Jakub B?aszczykowski a Dortmund. “Ho molti ricordi con Kuba e Lukasz. Due grandi ragazzi e grandi giocatori. Auguro loro tanta felicità per il futuro. Sono stato felice di essere invitato qui e di poter giocare nuovamente in questo stadio in un’occasione del genere. Questo evento sarà per me un bel ricordo”, ha aggiunto l’armeno a proposito dell’evento che ha coinvolto molte vecchie glorie del Borussia.