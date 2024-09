Conte ha un pensiero fisso per il Napoli | Oriali rivela un retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 8 settembre 2024) Antoniovuole ripagare la fiducia dei tifosi del, Lelela speranza del tecnico salentino.– L’arrivo di Antoniosulla panchina delha innescato un’ondata di entusiasmo che ha travolto l’intera città partenopea. Il tecnico, nonostante il suo passato juventino, è stato accolto come un vero e proprio salvatore, chiamato a risollevare le sorti di una squadra reduce da una stagione deludente. “è la speranza di rialzare la testa dopo una stagione di imbarazzi, stenti e turbolenze d’alta quota“, si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come l’allenatore sia pienamente consapevole delle aspettative create dal suo arrivo, ma sembra che questo non lo preoccupi più di tanto. Anzi, secondo quanto riportato,sembra quasi sorpreso dall’affetto ricevuto.